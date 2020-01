Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dopravní nehodovost na Vsetínsku rok 2019

VSETÍNSKO: V loňském roce zemřelo při dopravních nehodách na Vsetínsku 7 osob

Počet dopravních nehod se v roce 2019 oproti roku předcházejícímu opět zvýšil. Naopak klesl počet usmrcených osob a počet nehod s těžkým zraněním.

Celkový počet evidovaných nehod v okrese Vsetín několik let stále narůstá. V roce 2019 se vyšplhal na 1002. Při těchto dopravních nehodách přišlo za loňský rok o život 7 osob, což je o jednu méně jako v roce 2018. Ubylo i těžkých zranění, těch bylo v uplynulém roce 24 (v roce 2018 to bylo 29 těžce zraněných). Lehká zranění utrpělo 312 účastníků silničního provozu, což je stejný počet jako v roce 2018. Stále narůstá výše škody způsobené při dopravních nehodách, meziroční nárůst je téměř pět a půl miliónů korun. Celková škoda přesáhla 67 miliónu korun.

Hlavní příčinou dopravních nehod, stejně jako v minulých letech, nadále zůstává nesprávný způsob jízdy, a to v 530 případech. Následuje nepřiměřená rychlost při 112 dopravních nehodách a v 89 případech nedání přednosti.

Nejvíce viníků a to 752 je z řad řidičů motorových vozidel, řidiči nemotorových vozidel zavinili 54 nehod. Velký díl nehod jsou srážky se zvěří. Těchto evidujeme za loňský rok 182.

V 54 případech byl u viníka dopravní nehody zjištěn alkohol, z nichž u 36 bylo zjištěno více než 1,5 promile. Ve 3 případech byl viník ovlivněn drogami.

14. ledna 2020, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem