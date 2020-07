Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní nehodovost na Chomutovsku

CHOMUTOVSKO - Červnová statistika; Nehodovost za první pololetí .

Chomutovští policisté vyjížděli v červnu k 131 dopravním nehodám. Ve srovnání s loňským červnem byl jejich počet o 12 vyšší. Letošní červnové nehody si bohužel vyžádaly také dvě lidské oběti. Naproti tomu v červnu 2019 nepřišel v důsledku nehod v našem okrese o život nikdo. Těžce zraněno bylo v uplynulém měsíci 5 osob (v červnu 2019 – 4 osoby), počet lehce zraněných se zastavil na čísle 35 (v červnu 2019 – 31). Celkové škody se ve srovnání s loňským červnem příliš nelišily, letos dosáhly částky cca 5,5 milionů korun, vloni to bylo o cca 300 tisíc méně.

Většinu nehod měli na svědomí řidiči motorových vozidel (103). K těmto kolizím došlo nejčastěji kvůli nesprávnému způsobu jízdy (70), nedání přednosti v jízdě (21) a nepřiměřené rychlosti (13). Dvakrát byli na vině řidiči nemotorových vozidel a jedenkrát chodec. Celkem pětadvacetkrát byl zaznamenán střet se zvěří. Alkohol u viníka nehody zjistili policisté v jednom případě.

Statistika nehod za první pololetí

Celková čísla za první pololetí roku 2020 ukazují na nepatrné snížení počtu dopravních nehod v chomutovském okrese. Zaevidováno jich bylo 697 oproti prvnímu pololetí roku 2019, kdy jich bylo 714. Letos za půl roku při nehodách zahynuli dva lidé, vloni to bylo za stejné období 5 osob. Počet těžce zraněných je srovnatelný, letos to bylo 22, vloni 18. O 28 poklesl počet účastníků dopravních nehod, kteří byli zraněni lehce, a to z loňských 135 na letošních 107 osob. Celkové škody jsou nižší o cca 2,8 milionu korun a činí letos přibližně 27,8 milionu.

Jako obvykle zavinili řidiči motorových vozidel převážnou část nehod (546). Jen ve dvanácti případech byla vina na straně řidičů nemotorového vozidla a v šesti na straně chodců. Čtyřikrát došlo ke kolizi v důsledku závady komunikace, jedenkrát šlo o jiné zavinění. Zaevidováno bylo 128 střetů se zvěří.

Mezi příčinami nehod zaviněných řidiči dominoval nesprávný způsob jízdy (362). S odstupem to pak bylo nedání přednosti v jízdě (92) a nepřiměřená rychlost (86). Nesprávné předjíždění mělo za následek 16 nehod.

Dějištěm největšího počtu kolizí byly místní komunikace (209), následovaly silnice II. třídy (132), III. třídy (117), I. třídy (113), účelové komunikace (112) a dálnice (7).

U devatenácti viníků nehod bylo zjištěno požití alkoholu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 2. července 2020

