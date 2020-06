Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní nehoda zkomplikovala polední provoz

BRNO: Osobní vozidlo se po srážce přetočilo přes střechu.

Krátce před polednem zkomplikovala srážka dvou vozidel provoz na brněnské Porgesově ulici. Jen po pár metrech po výjezdu z Husovického tunelu totiž dosud z nezjištěných příčin narazil šofér nákladního vozidla do souběžně jedoucího osobního automobilu. Vlivem čehož pak odmrštěné vozidlo narazilo do betonových svodidel a dokonce několikrát se přetočilo přes střechu. Po vážně vypadající nehodě zůstali ve zničené škodovce tři zranění lidé. Z toho dva starší muže museli zdravotníci převést na ošetření do brněnské nemocnice. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u řidičů negativní. Jedna z nejpravděpodobnějších příčin vzniku dopravní nehody se jeví, že se šofér nákladního vozidla plně nevěnoval řízení. Avšak přesná příčina vzniku dopravní nehody bude předmětem dalšího šetření dopravních policistů.

Krátké video z místa naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 16. června 2020.

