Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda zablokovala silnici u Vodňan

České Budějovice - Osobní automobil se srazil s nákladním vozidlem.

K vážné dopravní nehodě došlo dnes okolo 16:00 hodiny na silnici č. I/20 u Vodňan. Řidička vozidla značky VW jela ve směru od Písku na České Budějovice a z dosud nezjištěných příčin vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím nákladním vozidlem. Po srážce skončil nákladní automobil v poli mimo komunikaci. Řidička v osobním vozidle utrpěla zranění, vrtulníkem ZZS byla transportována do českobudějovické nemocnice. Kvůli nehodě byla kompletně uzavřena silnice v obou směrech a to až do 19:00 hodiny. Objízdné trasy vedly po okolních obcích. Přesné příčiny a okolnosti této nehody jsou předmětem vyšetřování strakonických dopravních policistů.

Foto z místa DN:

DN 1.jpg

DN 2.jpg

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. dubna 2021

vytisknout e-mailem