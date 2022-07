Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní nehoda vozidla a sedmi cyklistů

SEMILSKO – Na silnici mezi Rovenskem pod Troskami a Lestkovem se stala dopravní nehoda, při které byli zraněni tři cyklisté.

Dnes dopoledne krátce po půl jedenácté hodině se stala dopravní nehoda na silnici mezi Rovenskem pod Troskami a Lestkovem. Na základě prvotního šetření se řidič s osobním vozidlem rozhodl předjet skupinu sedmi cyklistů jedoucích po dvou vedle sebe, přičemž do jednoho z nich narazil. Po tomto střetu cyklista a další cyklisté upadli na vozovku. Při této dopravní nehodě tři cyklisté utrpěli zranění. Jeden z nich byl letecky transportován do liberecké nemocnice a dva byli převezeni do nemocnice v Turnově. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u všech šesti cyklistů i řidiče vozidla byl vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech.





5. 7. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘPLibereckého kraje

