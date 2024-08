Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda ve Staré Vodě

CHEBSKO – Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní.

V neděli 18. srpna letošního roku krátce před třiadvacátou hodinou došlo na pozemní komunikaci číslo I/21 v obci Stará Voda na Chebsku k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že osmadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Renault jedoucí ve směru od Mariánských Lázní do Chebu na začátku obce zřejmě nepřizpůsobil rychlost a vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde poškodil vyvýšený obrubník. Poté narazil do oplocení domu a následně do samotného domu. Řidič měl z vozidla vystoupit a odejít pryč, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Společně s ním měl odejít také jeho spolujezdec.

Policisté po příjezdu na místo začali po řidiči a spolujezdci okamžitě pátrat. Na místo dorazila také policistka pprap. Tereza Nováková se služebním psem Kalym. Ten na místě zachytil stopu, kterou sledoval travnatým terénem téměř dva a půl kilometru, kde následně oba muže společně vypátrali a omezili na osobní svobodě.

Při dopravní nehodě utrpěl spolujezdec zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,92 promile.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 500 tisíc korun.

Chebští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny tak osmadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

19.8.2024

vytisknout e-mailem