Dopravní nehoda v Ostrově a Jáchymově

KARLOVARSKO – Vozidlo skončilo převrácené na střeše.

Ve středu 7. února letošního roku kolem čtrnácté hodiny došlo v Ostrově v ulici Severní k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že dvaasedmdesátiletý řidič osobního automobilu značky škoda jedoucí v ulici Severní se zřejmě plně nevěnoval řízení, s vozidlem přejel do protisměru, kde následně narazil do projíždějícího vozidla značky BMW. Dvaasedmdesátiletý řidič ale po dopravní nehodě nezastavil a pokračoval dále v jízdě směrem do Jáchymova, kde před kruhovým objezdem vyjel vpravo mimo komunikaci. Následně narazil přední levou částí do plastové nádoby na štěrk a poté do kamenné autobusové zastávky. Nárazem do zdi zastávky se vozidlo převrátilo na střechu.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního automobilu značky Škoda lehká zranění, se kterými byl převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u obou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 100 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

8.2.2024

