Dopravní nehoda v obci Valeč

KARLOVARSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V pondělí 16. května 2022 krátce před osmou hodinou ranní došlo v obci Valeč na Karlovarsku k dopravní nehodě traktoru s přívěsem. K té mělo dojít tak, že jednadvacetiletý řidič traktoru jel obcí Valeč ve směru do obce Vrbice. Při projíždění křižovatkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozidla. Následně měl s traktorem dostat smyk, přejet do protisměru a poté převrátit přívěs i s hnojivem, který narazil do domu. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob.

Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na 135 tisíc korun.

Policisté dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou pro jednadvacetiletého řidiče.

prap. Jan Bílek

kpt. Bc. Zuzana Týřová

17.5.2022

