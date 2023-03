Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda v městském provozu

České Budějovice - Střet na frekventované křižovatce vyšetřují dopravní policisté.

Dnes dopoledne přijali českobudějovičtí dopravní policisté oznámení o střetu dvou vozidel na českobudějovické křižovatce Mánesova x Novohradská. Před 11:00 hod. jel řidič motocyklu (mini vozidlo) tovární značky Aixam S8 po ulici Novohradská, ve směru od ulici Čechova, kdy při odbočování vlevo do ulice Mánesova pravděpodobně nedal přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu tovární značky Škoda Octavia jedoucímu po ulici Novohradská, ve směru od ulice Průmyslová k ulici Čechova. Po střetu vozidel došlo k nárazu vozidla Aixam S8 do ocelového zábradlí, kdy se řidič lehce zranil a následně byl zdravotníky převezen k dalším ošetření do blízké nemocnice.

Stráži zákona provedli test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger s negativními výsledky. Celková škoda byla vyčíslena na více jak 320 000 korun.

Provoz na velmi frekventované městské křižovatce byl omezen po dobu cca 90 minut.

Řidiči, dbejte zvýšené opatrnosti při odbočování a vjíždění do křižovatek!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

10. března 2023

vytisknout e-mailem