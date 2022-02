Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Kraslicích

SOKOLOVSKO – Řidič za jízdy zřejmě usnul.

V pátek 11. února letošního roku došlo krátce před 14. hodinou v Kraslicích k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že osmačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda, jedoucí směrem do centra města, zřejmě za jízdy usnul a s vozidlem přejel do protisměru. Následně mělo dojít k čelnímu střetu s automobilem značky Hyundai, které řídil třiasedmdesátiletý cizinec. Po střetu měl být automobil značky Hyundai odražen do silničního příkopu.



Při této dopravní nehodě došlo ke zranění obou řidičů, kteří byli převezeni do nemocnice. Oba řidiči se zároveň podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.



Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku 300 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 2. 2022

