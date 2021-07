Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda v katastru obce Libiš u benzínové čerpací stanice MOL

MĚLNICKO - Pomozte osvětlit dopravní nehodu.

K nehodě došlo dne 2. července 2021 kolem 20. hodiny na silnici I/ 9 v katastru obce Libiš u benzínové čerpací stanice MOL. Dvacetiletý řidič osobního vozidla VW Golf černé barvy jel ve směru od obce Mělník směrem na obec Byškovice. Před ním jelo stříbrné BMW.

Řidič VW Golf ztratil nad vozem kontrolu a dostal ho do smyku. Vyjel mimo komunikaci a narazil do betonového sloupu vysokého napětí. Náraz byl tak silný, že sloup přerazil. Řidič byl letecky s těžkým zraněním transportován do nemocnice.

Policie žádá svědky dopravní nehody a ty, kteří viděli, jak jede auto před nehodou, aby se ozvali dopravním policistům na jejich telefonním čísle 725 067 127. Zvláště bychom uvítali záznamy z palubních kamer. Svým svědectvím by pomohli policistům osvětlit průběh nehody a dobu těsně před ní. Volat můžete samozřejmě i na linku 158.

Děkujeme za spolupráci

por. Mgr. Markéta Johnová

9.7.2021

