Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Karlových Varech

KARLOVARSKO – Naštěstí došlo pouze k lehkému zranění.

Ve středu 3. května krátce po třinácté hodině odpolední došlo v Karlových Varech k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. K té mělo dojít tak, že třicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda, jedoucí ulicí Varšavská směrem z ulice Bulharská, se měl otáčet do opačného jízdního pruhu směrem do ulice Bulharská, přičemž nedal přednost projíždějícímu motocyklu značky Yamaha, které řídil devatenáctiletý muž. Následně mělo dojít ke střetu přední části osobního vozidla do levého boku motocyklu.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

4.5.2023

Odkazy do noveho okna Foto DN Detailní náhled

vytisknout e-mailem