Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Chodově

SOKOLOVSKO – Dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem.

V neděli 3. prosince letošního roku krátce po dvaadvacáté hodině došlo v ulici Hlavní v Chodově k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že pětapadesátiletý řidič osobního automobilu značky Seat jedoucí ve směru z ulice Husova zřejmě nepřizpůsobil rychlost, přejel do protisměru a narazil do zaparkovaného vozidla značky Opel. To bylo nárazem odraženo dozadu do dalšího zaparkovaného vozidla značky Nissan.

Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění.

Po dopravní nehodě se pětapadesátiletý muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,29 promile.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 105 tisíc korun.

Policisté na místě řidiči zadrželi řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda.

nprap. Jan Bílek

4.12.2023

