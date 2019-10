Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní nehoda uzavřela na 5 hodin silnicii I/33

KRAJ - Čelní střet s kamionem spolujezdec z osobního auta bohužel nepřežil.

V pátek 11. 10. 2019 těsně po 6. hodině ráno vyjížděli policisté k vážné dopravní nehodě s tragickým následkem, která se stala na silnici I/33 mezi Hradce Králové a Jaroměří nedaleko obce Lochenice.

Z dosud nezjištěných příčin tam řidič osobního automobilu VW Golf jedoucí ve směru od Jaroměře přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím kamionem. Jednadvacetiletého řidiče i jeho 35letého spolujezdce z osobního automobilu, který zůstal zaklíněnéný pod kamionem, museli vyprostit hasiči. Ti je okamžitě předali do péče zdravotníkům, kteří je s vážnými zraněními ihned transportovali do hradecké fakultní nemocnice. I přes jejich veškerou snahu však spolujezdec v nemocnici zemřel. Řidič nákladního vozu vyvázl nezraněn. Policisté kvůli nehodě museli celý úsek silnice v obou směrech uzavřít až do ukončení vyšetřování na místě a odstranění následků nehody. Silnici se podařilo opět zcela zprůjezdnit až před 11. hodinou dopoledne. Objízdné trasy pro řidiče vedly přes Jaroměř a Hradeck Králové.

Veškeré okolnosti dopravní nehody včetně její příčiny a zavinění zůstávají v šetření královéhradeckých polciistů a kriminalistů.

por. Mgr. Eva Prachařová

11. 10. 2019 v 12.15 hodin

vytisknout e-mailem