Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Verušiček

KARLOVARSKO – Při nehodě byly zraněny dvě osoby.

Ve středu 19. července letošního roku krátce po šestnácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo I/6 u obce Verušičky k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že devětapadesátiletý řidič osobního automobilu značky Ford jedoucí ve směru od Prahy do Karlových Varů se zřejmě nevěnoval řízení a z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Nissan, které řídila dvaašedesátiletá žena.

Při dopravní nehodě utrpěla žena vážná zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice. Devětapadesátiletý muž utrpěl lehká zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Pozemní komunikace byla v průběhu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena. Policisté na místě řídili dopravu a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

20.7.2023

vytisknout e-mailem