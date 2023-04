Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Teplé

CHEBSKO – Osobní automobil srazil chodce.

Ve středu 26. dubna letošního roku krátce po patnácté hodině došlo na pozemní komunikaci II/210 u obce Teplá k dopravní nehodě osobního automobilu a chodce. K té mělo dojít tak, že dvacetiletému řidiči osobního vozidla značky BMW jedoucí ve směru od obce Nová Farma do Teplé měl z pravé strany do vozovky náhle vstoupit devatenáctiletý chodec, přičemž následně došlo k nárazu přední částí vozidla do chodce.

Při dopravní nehodě utrpěl devatenáctiletý muž zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.

Po dopravní nehodě oba muži podrobili orientační zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Dále se také podrobili orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel u řidiče s negativním výsledkem. U sraženého chodce vyšel test s pozitivním výsledkem na látku Amfetamin,Metamfetamin a Extaze.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

27.4.2023

Odkazy do noveho okna DN Teplá Detailní náhled

vytisknout e-mailem