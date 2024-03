Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Stráže nad Ohří

KARLOVARSKO – Zranění utrpěly dvě osoby.

V sobotu 23. března letošního roku krátce po sedmnácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo I/13 u Stráže nad Ohří k dopravní nehodě tří osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že pětadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda jedoucí ve směru do Stráže nad Ohří zřejmě nepřizpůsobil rychlost a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk. Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího osobního vozidla značky Subaru, které řídil devětačtyřicetiletý muž. Vozidlo značky Subaru po nárazu dostalo smyk a poté se převrátilo na střechu. Po té došlo k nárazu vozidla Škoda do dalšího protijedoucího vozidla značky Hyundai.

Při dopravní nehodě utrpěl pětadvacetiletý řidič z osobního vozidla značky Škoda a jeho spolujezdec zranění, se kterými byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 1,3 milionu korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů.

nprap. Jan Bílek

25.3.2024

vytisknout e-mailem