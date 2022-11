Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Sokolova

SOKOLOVSKO – Vozidlo skončilo na střeše.

V úterý 15. listopadu letošního roku krátce před půl šestou hodinnou večerní došlo na pozemní komunikaci D6, na 143 kilometru před sjezdem na obec Teplá, k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že šestadvacetiletá řidička vozidla značky Škoda jedoucí ve směru z Chebu do Karlových Varů, kdy chtěla předjet vozidlo jedoucí před ní. Při předjíždění zřejmě nepřizpůsobila rychlost, s vozidlem dostala smyk a přejel do středu vozovky, kde narazila do betonových svodidel. Po nárazu vozidlo skončilo na střeše.



Při dopravní nehodě řidička utrpěla zranění, se kterými byla Zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice.



Po dopravní nehodě se řidička osobního vozidla podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 80 tisíc korun.



Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro šestadvacetiletou řidičku.



nprap. Jan Bílek

16.11.2022

