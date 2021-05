Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda u Slavonic

Jindřichův Hradec - Mladý řidič narazil do stromu, z místa ho transportoval záchranářský vrtulník.

Jindřichohradečtí dopravní policisté včera v pozdním odpoledni vyjížděli k vážné dopravní nehodě na silnici II/406 mezi obce Slavonice a Český Rudolec. V 17:30 hod. jel řidič (roč. 1992) s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia, kdy dosud z nezjištěných příčin dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde bočně havaroval do vzrostlého stromu a poté pokračoval do pole. Při nárazu se velmi vážně zranil, jeho vyproštění museli zajistit příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří uvedeného muže poté předali do péče zdravotníků z Letecké zdravotnické služby. V bezvědomí, ale ve stabilizovaném stavu byl transportován do nemocnice.

Okolnosti a příčiny této nehody jsou v šetření zmíněných dopravních policistů, kteří přivítají případné svědectví dalších řidičů, kteří mohli vidět jízdu mladého muže. Svědectví přijmeme na Územním odboru Jindřichův Hradec, Dopravní inspektorát, Skupin dopravních nehod, Nádražní 567/II, Jindřichův Hradec, telefon 974 233 254.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

30. května 2021

