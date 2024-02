Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Skalné

CHEBSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Ve čtvrtek 8. února letošního roku krátce po dvanácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo II/213 u Skalné k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že třiatřicetiletá řidička osobního vozidla značky Volkswagen jedoucí ve směru ze Skalné do obce Starý Rybník při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost, přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího osobního vozidla značky Fiat, které řídil sedmatřicetiletý muž. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Policisté u řidičky provedli orientačních dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,95 promile. U řidiče druhého vozidla vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 420 tisíc korun.

Policisté na místě třiatřicetileté řidičce zadrželi řidičský průkaz a byla jí zakázána další jízda.

nprap. Jan Bílek

9.2.2024

