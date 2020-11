Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Perninku

KARLOVARSKO – Řidič byl hospitalizován v nemocnici.

V pondělí 2. listopadu letošního roku došlo v odpoledních hodinách na silnici druhé třídy poblíž Perninku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že sedmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Fiat, který jel ve směru z Horní Blatné na Pernink, zřejmě nerespektoval dopravní značení a s vozidlem předjížděl i přesto, že neměl rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí. Následně měl v zatáčce při zařazování do jízdního pruhu sjet z pozemní komunikace a narazit do betonové propusti.



Při dopravní nehodě měl řidič utrpět těžké zranění končetiny, se kterým byl převezen do nemocnice, kde byl ošetřen a hospitalizován.



Po dopravní nehodě se muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Policisté navíc zjistili, že osobní automobil značky Fiat měl platnou technickou kontrolu pouze do března letošního roku.

Škoda při dopravní nehodě byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 10 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

3. 11. 2020

Odkazy do noveho okna DN u Perninku Detailní náhled DN u Perninku Detailní náhled

vytisknout e-mailem