Dopravní nehoda u Ostrova

KARLOVARSKO – S vozidlem narazila do stromu.

Ve středu 18. ledna letošního roku došlo krátce před půl druhou hodinou odpolední na pozemní komunikaci číslo II/221 u Ostrova k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že sedmatřicetiletá řidička vozidla značky Volkswagen, jedoucí ve směru z Ostrova do Merklína, konkrétně u obce Kfely, zřejmě nepřizpůsobila rychlost a uvedla vozidlo do smyku. Následně měla přejet do protisměru, kde narazila pravým bokem do stromu.

Sedmatřicetiletá řidička se poté podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Při dopravní nehodě utrpěla žena zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku 50 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jan Bílek

19.1.2023

