Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda u obce Zaliny

České Budějovice - Střet osobního vozidla s cyklisty skončil velmi tragicky.

Dnes po 15. hodině přijali českobudějovičtí dopravní policisté oznámení o vážné dopravní nehodě na silnici III/14611 mezi obcemi Zaliny a Kaliště na Českobudějovicku. Po příjezdu na místo zde již zasahovali jednotky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kde službukonající lékař musel o dvou cyklistů konstatovat smrt. Provedeným šetřením strážci pořádku zjistili, že pár minut před 15:00 hod. jel 24 letý řidič osobního vozidla tovární značky Peugeot 406 ve směru Zaliny – Kaliště, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, profilu komunikace a vlastnostem nákladu, na horizontu před velmi mírnou levotočivou zatáčkou dostal smyk, kdy vjel do protisměru, kde narazil do vzrostlých stromů. Odtud se odrazil zpět na vozovku v době, kdy v tu dobu jeli od Kaliště dva cyklisté (žena středního věku a mladý muž), které srazil a poté se přetočil kolem své osy o 180 st., kde narazil do stromů na protější straně. Náraz do cyklistů byl bohužel tak silný, že utrpěli těžká polytrauma, kterým na místě podlehli. Řidič a jeho spolucestující se zranili, po prvotním ošetření je zdravotníci převezli do nemocnice.

Při ohledání vozidla vyšetřovatelé zjistili, že je obuto na letních pneumatikách a je v tuningové úpravě.

Provoz na této komunikaci byl zcela zastaven, policisté odkláněli vozidla na vedlejší silnice.

Případ si od dopravních policistů převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu Usmrcení z nedbalosti.

V souvislosti s touto nehodou žádáme případné svědky, především řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Kodiaq, bílé barvy, aby nás kontaktovali na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

20. února 2021

Odkazy do noveho okna Tragická DN u obce Zaliny 1. Detailní náhled Tragická DN u obce Zaliny 2. Detailní náhled Tragická DN u obce Zaliny 3. Detailní náhled

