Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u obce Počerny

KARLOVARSKO – Naštěstí se obešla bez vážného zranění.

Ve středu 16. února letošního roku v odpoledních hodinách došlo poblíž obce Počerny na Karlovarsku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že třiapadesátiletý řidič vozidla značky Mitsubishi, jedoucí ve směru z Chodova do Karlových Varů, se zřejmě plně nevěnoval řízení z důvodu mikrospánku. Následně měl přejet do protisměru, vyjet mimo pozemní komunikaci a přední části automobilu narazit do stromu. Od toho se mělo vozidlo odrazit zpět na silnici a převrátit se na bok.

Při této dopravní nehodě utrpěl třiapadesátiletý řidič naštěstí jen lehká zranění, se kterými byl ošetřen v nemocnici.

Řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku téměř 550 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro třiapadesátiletého řidiče, který dopravní nehodu zavinil.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 2. 2022

vytisknout e-mailem