Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda u Lišova zablokovala silnici

České Budějovice - Spolujezdec z nákladního vozidla byl letecky převezen do nemocnice.

Dnes krátce před 13:00 hodinou došlo na silnici č. 34 mezi obcemi Lišov a Štěpánovice k vážné dopravní nehodě dvou nákladních automobilů a jednoho osobního vozidla. Řidič vozidla značky Ford Tranzit pravděpodobně přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním automobilem značky Mercedes Benz, následně do nich narazil osobní automobil. Při nehodě utrpěl spolujezdec vozidla značky Ford Tranzit těžké zranění, se kterými byl leteckou záchrannou službou převezen do nemocnice. Řidič z tohoto vozu utrpěl lehké zranění. Ostatní osoby nebyly zraněny. Silnice byla v místě nehody zcela uzavřena. Policisté stanovili objízdnou trasu ve směru Lišov - Třeboň přes Sosní, v opačném směru pak přes obec Zvíkov. Uzavírka silnice bude trvat přibližně 2-3 hodiny.

Foto z místa DN:

DN Lišov

DN Lišov

DN Lišov

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

10. června 2019

