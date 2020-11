Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda u Krhanic

BENEŠOVSKO – Řidič vyvázl s lehkým zraněním.

V úterý 10. listopadu letošního roku jel kolem čtvrté hodiny odpolední řidič v osobním vozidle po silnici č. III/1066 ve směru od Čakovic na Krhanice. Na začátku obce Krhanice měl řidič své vozidlo přibrzdit, čímž se zadní část dostala do smyku. Řidič se snažil smyk vyrovnat. To se mu ale nepodařilo a vjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do hrany vjezdu na pozemek. Poškodil tak vrata, branku a plot. Tímto nárazem bylo auto odhozeno zpět na vozovku a následně skončilo vlevo mimo komunikaci, kde se převrátilo na střechu. Devatenáctiletý řidič utrpěl při dopravní nehodě lehké zranění, které mu zdravotníci ošetřili na místě. Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Změna klimatických podmínek přináší také změny pro řidiče a jejich vozidla. Aktuálně se od 1. listopadu jedná o přezutí pneumatik. Více se o tom, proč je tak důležité přezout z letních pneumatik na zimní můžete dočíst zde.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

12. listopadu 2020

vytisknout e-mailem