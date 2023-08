Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Horních Tašovic

KARLOVARSKO – Při dopravní nehodě bylo zraněno pět osob.

V pátek 25. srpna letošního roku krátce po dvanácté hodině na pozemní komunikaci číslo I/6 u obce Horní Tašovice k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že devatenáctiletý řidič osobní automobilu značky Opel jedoucí ve směru z Karlových Varů do Bochova, přibližně jeden kilometr za odbočkou do obce Žalmanov, z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem značky Opel, které řídil šedesátiletý muž. Po nárazu se vozidla odrazila do svodidel.

Při dopravní nehodě utrpěl šedesátiletý řidič vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Devětapadesátiletá, osmapadesátiletá a pětadvacetiletá spolujezdkyně byly převezeny Zdravotnickou službou do nemocnice. Devatenáctiletý řidič osobního automobilu Opel by převezen taktéž Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě se devatenáctiletý muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. U šedesátiletého muže byl vzhledem ke zranění nařízen odběr krve v nemocnici.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 260 tisíc korun.

Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví.

nprap. Jan Bílek

28.8.2023

