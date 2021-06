Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Habartova

SOKOLOVSKO – Řidič narazil do bagru i oplocení domu.

V pátek 18. června letošního roku došlo v odpoledních hodinách v Habartově, konkrétně na křižovatce v části Na Rovince, k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že sedmadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Fiat zřejmě nedal přednost po hlavní silnici jedoucímu vozidlu taktéž značky Fiat, které řídil pětatřicetiletý cizinec. Ten měl ve snaze zabránit střetu strhnout řízení a vyjet mimo pozemní komunikaci. S vozidlem měl poté narazit do zábradlí, značky autobusové zastávky, odpadkového koše a poté do odstaveného bagru. Svou cestu mimo pozemní komunikaci zakončil nárazem do betonového oplocení domu.

Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění žádných osob.



Oba řidiči se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 140 tisíc korun.



Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou sedmadvacetiletému muži, který dopravní nehodu zavinil.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 6. 2021

