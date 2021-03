Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Františkových Lázní

CHEBSKO – Při nehodě došlo ke zranění čtyřicetileté ženy.

V neděli 21. března letošního roku došlo ve večerních hodinách na pozemní komunikaci I/64 poblíž Františkových Lázní k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že čtyřicetiletý muž, jako řidič osobního automobilu značky Audi, jedoucího od Františkových Lázní směrem na Hazlov, přehlédl neoznačená stojící vozidla na pozemní komunikaci. Následně měl pravou přední částí narazit do zadní části stojícího vozidla značky Škoda. Po nárazu mělo vozidlo značky Škoda narazit do před ním stojícího osobního automobilu značky Citroen. Vozidlo značky Škoda mělo nakonec sjet do silničního příkopu. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění čtyřicetileté ženy, která měla už před dopravní nehodou stát bez reflexní vesty u vozidla značky Citroen. Žena byla následně letecky transportována do nemocnice v Plzni. K jinému zranění naštěstí nedošlo.

Všichni účastníci dopravní nehody se podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na 80 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Pokud jste účastníkem dopravní nehody, nebo jejím svědkem, postupujte takto:

zastavte bezpečně vozidlo

vypněte motor vozidla,

zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle

zajistěte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, výstražnými světly)

oblékněte reflexní vestu

zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů)

v případě zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému

zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, přemisťování vozidel)

pouze v případě nutnosti obnovy provozu vozidel hromadné dopravy odstraňte havarovaná vozidla a vyznačte na vozovku jejich postavení a případné stopy

nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup veřejného osvětlení, dopravní značky)

prokažte si s dalšími účastníky nehody svoji totožnost a údaje k vozidlům (včetně možných svědků)

je dobré si místo nehody a poškozená auta vyfotit



nprap. Jakub Kopřiva

23. 3. 2021

