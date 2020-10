Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda u Bukovan

SOKOLOVSKO – Řidič sjel s vozidlem ze stráně a narazil do stromu.

V pondělí 12. října 2020 došlo v dopoledních hodinách na pozemní komunikaci třetí třídy poblíž Bukovan na Sokolovsku k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že třiačtyřicetiletý řidič vozidla značky Ford, který jel ve směru od obce Chlum sv. Máří na Bukovany, zřejmě v zatáčce nepřizpůsobil rychlost dopravně technickému stavu vozovky a povětrnostním podmínkám, kdy uvedl automobil do smyku. Následně měl vyjet mimo vozovku, pravou přední částí vozidla narazit do svodidel, otočit se na pravý bok a poté sjet ze srázu a narazit střechou automobilu do stromu.



Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče vozidla značky Ford a jeho třiatřicetiletého spolujezdce. Oba byli převezeni k vyšetření do sokolovské nemocnice. Řidič automobilu se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.



Škoda na vozidle a poničených svodidlech byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 180 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 10. 2020

