Dopravní nehoda u Aše

CHEBSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V neděli 12. listopadu letošního roku kolem jedenácté hodiny došlo na pozemní komunikaci číslo II/217 u Aše k dopravní nehodě osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že pětatřicetiletá řidička osobního automobilu značky Volvo, jedoucí ve směru z Aše do obce Hranice, při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost a uvedla vozidlo do smyku. Následně vyjela vlevo mimo komunikaci, kde narazila do obrubníku u autobusové zastávky. Poté měla narazit do dřevěného ohradníku a s vozidlem se přetočit na střechu.

Řidička se po dopravní nehodě podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro pětatřicetiletou řidičku.

nprap. Jan Bílek

13.11.2023

