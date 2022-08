Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda tří vozidel u Karlových Varů

KARLOVARSKO – Při nehodě byly zraněny dvě osoby.

Ve čtvrtek 25. srpna letošního roku krátce po půl třetí hodině odpolední došlo na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů směrem do Prahy, v úseku u střelnice, k dopravní nehodě dvou osobních a jednoho nákladního vozidla. K té mělo dojít tak, že sedmačtyřicetiletá žena jedoucí ve směru z Prahy do Karlových Varů osobním vozidlem značky Škoda se zřejmě dostatečně nevěnovala řízení z důvodu mikrospánku, přejela do protisměru, kde se následně střetla levou boční částí s nákladním vozidlem značky Iveco, které řídil pětapadesátiletý muž. Sedmačtyřicetiletá řidička pokračovala v jízdě a následně se střetla s osobním vozidlem značky Škoda, které řídila třiatřicetiletá žena.

Při dopravní nehodě utrpěly obě dvě řidičky lehčí zranění, se kterými byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidiči podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku zhruba 160 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jan Bílek

26.8.2022

