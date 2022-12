Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda tří vozidel

SOKOLOVSKO – Řidička způsobila škodu přibližně 75 tisíc korun.

V pondělí 20. prosince letošního roku krátce po sedmé hodině ranní došlo v Chodově na Sokolovsku k dopravní nehodě tři osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že jednadvacetiletá řidička osobního vozidla značky Škoda jedoucí ulicí U Porcelánky po pozemní komunikaci číslo II/209 při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost a uvedla vozidlo do smyku, který se jí nepodařilo vyrovnat. Následně měla narazit do zaparkovaného vozidla značky Škoda, které bylo vlivem nárazu odraženo do dalšího zaparkovaného vozidla značky Dacia. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Po dopravní nehodě se řidička podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 75 tisíc korun.

Policisté z dopravního inspektorátu tento přestupek vyřešili příkazem na místě, tedy pokutou, pro jednadvacetiletou řidičku.

nprap. Jan Bílek

21.12.2022

