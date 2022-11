Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda šesti vozidel

CHEBSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V sobotu 19. listopadu letošního roku krátce po třinácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo 214 u Chebu k dopravní nehodě šesti osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že osmadvacetiletý řidič vozidla značky BMW, jedoucí ve směru od hraničního přechodu Svatý Kříž do Chebu, se zřejmě plně nevěnoval řízení, nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do zadní části vozidla značky Škoda jedoucího před ním. To bylo následně odraženo do vozidla značky Citroen. To mělo následně narazit do vozidla značky Toyota, které dále narazilo do osobního vozidla značky Škoda, které poté narazilo do zadní části šestého vozidla značky Škoda. Došlo tedy k dopravní nehodě celkem šesti osobních vozidel.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Po dopravní nehodě se řidiči všech vozidel podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla u všech s negativním výsledkem.

Škoda na poškozených vozidlech byla předběžně odhadnuta na téměř 60 tisíc korun.

Policisté z dopravní inspektorátu vyřešili tento přestupek příkazem na místě, tedy pokutou pro osmadvacetiletého řidiče.

nprap. Jan Bílek

21.11.2022



vytisknout e-mailem