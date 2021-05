Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda se zraněním tří osob

MLADOBOLESLAVSKO – Řidič osobního vozidla nezvládl řízení a narazil do stromu mimo komunikaci.

Ve středu 12. května 2021 došlo ve 14:30 hodin u obce Bělá pod Bezdězem k dopravní nehodě osobního vozidla Chevrolet Spark, jehož řidič sjel z komunikace a narazil do stromu.



Kromě řidiče ve vozidle cestovali další tři lidé. Při nárazu do stromu došlo ve vozidle ke zranění tří osob a na místě následně zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jedna žena utrpěla těžké zranění, se kterým byla transportována leteckou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Další dva muži byli s lehkým a středně těžkým zraněním převezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Mladé Boleslavi.



Přítomnost alkoholu u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou. Příčina i další okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření mladoboleslavských dopravních policistů.

dopravní nehoda



por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

PČR Mladá Boleslav

13. května 2021

