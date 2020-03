Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda se zraněním a alkoholem

KLADENSKO – Řidič i spolujezdkyně byli převezeni se zraněním do pražské nemocnice.

Kladenští policisté z dopravního inspektorátu prošetřovali dopravní nehodu, která se stala dne 4. března 2020 po dvacáté hodině nedaleko obce Pozdeň na Slánsku.

Dne 11. března 2020 policisté obvodního oddělení Slaný sdělili podezřelému jednašedesátiletému řidiči ze Slánska podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 3 roky.

Řidič v osobním vozidle tovární značky Dacia cestoval s osmapadesátiletou ženou. Při průjezdu pravotočivé zatáčky řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy, a to zejména svým schopnostem a uvedl vozidlo do smyku, čímž přejel do protisměru a následně mimo pozemní komunikaci. Po sjetí ze silnice II. třídy poblíž obce Pozdeň se střetl přední částí vozidla se silničním dopravním značením a pokračoval dále v jízdě silničním příkopem. Poté došlo k nárazu se dvěma stromy. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na částku 56 000,-Kč.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění těžšího charakteru u řidiče i spolujezdkyně a oba byli převezeni posádkou ZZS do jedné z pražských nemocnic. V daném okamžiku nebylo možno provést dechovou zkoušku. Z těchto důvodů byl ihned odebrán biologický materiál v nemocnici a na základě těchto výsledků bylo zjištěno, že řidič před jízdou požil alkohol a výsledek byl 1,59 promile.

Alkohol za volant nepatří!

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. března 2020

