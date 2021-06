Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda se zraněním

Strakonice - Mladík z místa nehody ujel. Policisté ho zadrželi v jiné obci.

Případ zranění při střetu řidiče čtyřkolky s chodci vyšetřují dopravní policisté Územního odboru Strakonice. V sobotu 26. června 2021 po 18:00 hod. jel 26 letý řidič čtyřkolky tovární značky Quadsport, v obci Bělčice, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla a pravým předním kolem narazil do stojícího osobního vozidla tovární značky Volkswagen Polo. Vlivem nárazu se jeho stroj dostal na levou stranu vozovky, kde v tu dobu tlačila žena kočárek a on do něj a ženy narazil. Po nárazu spadla žena na travnatý pás a kočárek s kojence se převrátil. Mladík, aniž by se přesvědčil, zda se něco uvedeným stalo, odjel z místa střetu na obec Hornosín, kde ho zadržela hlídka blatenských policistů.

Po nárazu se lehce zranila žena i přepravované dítě, naštěstí bez větší újmy na zdraví. Řidiči byl proveden test na zjištění alkoholu v dechu přístrojem Dräger, kdy hodnota převýšila 0,9 promile, po pár minutách dva opakované testy klesly na 0,6 promile alkoholu.

Strážci pořádku zároveň zjistili, že mladík nemá příslušné řidičské oprávnění k řízení uvedeného motorového vozidla. Ve věci byly zahájeny úkony přestupkového řízení.

28. června 2021

