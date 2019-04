Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehoda se zraněním

PLZEŇ – Dopravní nehoda před obcí Letkov. V křižovatce se čelně střetla dvě vozidla.

Dne 11. dubna 2019 ve 12:30 hodin došlo na komunikaci II. třídy č. 180 mezi obcemi Kyšice a Letkov k dopravní nehodě. Čtyřicetiletá řidička osobního vozidla značky Toyota Corolla jela od sjezdu z dálnice směrem do obce Letkov. Na křižovatce před obcí Letkov chtěla odbočit do Letkova a zároveň se otočit v křižovatce, aby se mohla vrátit zpět na dálnici, jak jí radila navigace. Ve chvíli, kdy se začala s vozidlem otáčet, jel za ní 53letý řidič vozidla značky VW Transporter. Ten si myslel, že vozidlo značky Toyota Corolla odbočuje do Letkova a tak chtěl vozidlo předjet. Následně se vozidla střetla a obě skončila mimo pozemní komunikaci. Při dopravní nehodě utrpěla řidička lehká zranění a z místa byla převezena do zdravotnického zařízení. Alkohol byl u řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu Plzeň město.

nprap. Michaela Raindlová

11. dubna 2019

