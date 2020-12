Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehoda se zraněním - žena na následky zranění zemřela

Strakonice – Střet nákladního vozu s chodkyní.

Dopravní policisté vyšetřují od včerejšího dne dopravní nehodu se zraněním, ke které došlo ve 13 hodin na novém silničním obchvatu ve Strakonicích, poblíž tenisové haly. Jednaosmdesátiletá paní, která chtěla přejít komunikaci I. třídy ve směru od tenisové haly směrem do ulice Mikoláše Alše, náhle vstoupila do jízdní dráhy nákladnímu automobilu zn. Man přijíždějícího ve směru od Plzně na České Budějovice. Řidič vozidla se snažil střetu ještě zabránit. Intenzivně začal brzdit a řízení strhl více vlevo, ale střetu se nevyhnul. Roh nákladního vozidla seniorku zachytil. Ta utrpěla vážná zranění, se kterými byla převezena do českobudějovické nemocnice. U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem.

Dopravní policisté žádají případné svědky, řidiče, kteří ve středu 25. listopadu 2020 ve 13 hodin projížděli uvedeným místem, aby se přihlásili na tel. čísle 601 222 811 nebo 974 237 254. Projíždějící řidiči mohou mít událost zaznamenanou na kameře ve vozidle, kdy kamerové záznamy by policistům pomohly při vyšetřování.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

26. listopadu 2020

Dodatek ze dne 1. prosince 2020

Strakoničtí dopravní policisté vyšetřují od minulé středy případ dopravní nehody s těžkých zraněním chodkyně – seniorky, která přecházela silnici I/22 v Strakonicích.

Dle dosavadního šetření a s přispěním svědeckých výpovědí, měla žena (roč. 1939) dne 25. listopadu 2020 v 13:00 hod. přecházet velmi frekventovanou komunikaci v blízkosti tenisové haly, kdy vstoupila do jízdní dráhy jedoucího nákladního vozidla tovární značky Man (v provedení vozu na svoz komunálního odpadu), kdy se řidič snažil vyhnout střetu, intenzivně brzdil a jel více vlevo, ale samotnému střetu již zabránit nemohl. Po nehodě byla zraněná žena převezena vozidlem Zdravotnická záchranné služby Jihočeského kraje do nemocnice.

Včera obdrželi policisté informaci, že seniorka podlehla následkům těžkých zranění.

V té souvislosti apelujeme na všechny chodce, pokud nemohou využít přechod pro chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti při přecházení různých typů komunikací a zvolili místo, kde mají náležitý rozhled na obě strany!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

1. prosince 2020

Odkazy do noveho okna Tragická DN Strakonice 1. Detailní náhled Tragická DN Strakonice 2. Detailní náhled

vytisknout e-mailem