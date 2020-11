Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

Kutnohorsko – Při nehodě se lehce zranil řidič a spolujezdec.

V úterý 24. listopadu 2020 v 14:00 hodin řídil devatenáctiletý mladík osobní motorové vozidlo značky Peugeot po komunikaci ve směru od obce Podveky do obce Český Šternberk. Při projíždění klesající pravotočivé zatáčky řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost zejména povětrnostním podmínkám (mokrá vozovka, mlha) a uvedl vozidlo do smyku. Následně přejel do protisměru, kde přední částí vozidla čelně narazil do přední části nákladní soupravy složené z tahače a návěsu. Mladý řidič a jeho spolujezdec při nehodě utrpěli lehká zranění. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.

Příčiny, okolnosti a míra zavinění je v šetření.

