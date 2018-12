Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

KUTNOHORSKO – Na vozovce nacházela souvislá chemicky neošetřená vrstva sněhu.

Dne 11. prosince 2018 v 18:35 hodin došlo na silnici číslo II/335 k havárii vozidla Škoda Felicia, které ve směru od obce Sázava k obci Uhl. Janovice řídila pětačtyřicetiletá žena. Řidička při projíždění levotočivé zatáčky uvedla vozidlo do smyku, přestala jej ovládat a vyjela vlevo mimo komunikaci do přilehlého silničního příkopu, kde se s vozidlem přetočila na jeho střešní část. V době dopravní nehody se na vozovce nacházela souvislá chemicky neošetřená vrstva sněhu. Řidička byla převezena do nemocnice na ošetření. Požití alkoholu před jízdou policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou na místě. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Havárií vznikla škoda na vozidle ve výši 20 tis. Kč, jiná škoda nevznikla.

Příčiny a okolnosti a míra zavinění této dopravní nehody jsou v šetření.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

12. prosince 2018

