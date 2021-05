Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehoda s kontejnerem

PLZEŇ - Odpadky z plastové popelnice skončily nejen na zaparkovaných vozidlech, ale i na komunikaci.

V pátek dne 28. května okolo jedenácté hodiny večer řešili dopravní policisté nahlášenou dopravní nehodu, ke které došlo v Toužimské ulici v Plzni. Předmětem šetřené nehody byla nahlášená kolize jedoucího osobního vozidla 24letého řidiče s odstaveným plastovým kontejnerem na tříděný odpad. Ten se dal v důsledku nárazu do pohybu a následně narazil do zaparkovaného vozidla opodál. Vzhledem k tomu, že se v místě nehody vozovka mírně svažuje, nabral kontejner na rychlosti a v důsledku předchozího střetu byl dále odmrštěn na další zaparkované osobní motorové vozidlo. Následkem střetu byl kontejner odhozen do vozovky, přičemž vlivem nárazu došlo k rozptýlení jeho obsahu do okolí a na zaparkovaná vozidla. Řidič měl pokračovat v další jízdě až do ulice Žlutické, kde měl na parkovišti vozem poškodit pravé zpětné zrcátko zaparkovaného osobního vozidla. Přivolaní policisté provedli na místě nehody u řidiče dechovou zkoušku, která vyšla pozitivně, a to 1,93 promile alkoholu v dechu. Dále byl řidič vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, čemuž se dobrovolně podrobil. Příčina a okolnosti dopravní nehody je předmětem dalšího šetření plzeňským dopravních policistů.

nprap. Veronika Hokrová

31. května 2021

