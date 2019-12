Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda s alkoholem

KLADENSKO – Řidič naboural do dvou vozidel a z míst dopravních nehod odjel.

Policisté oddělní hlídkové služby vyjížděli dne 17. prosince 2019 po dvaadvacáté hodině k oznámené dopravní nehodě v Kladně, od které podezřelý řidič odjel.

Po příjezdu na místo oznámení policejní hlídka spatřila nabourané osobní vozidlo tovární značky Škoda Felicie na křižovatce ulic Prokopa Holého a Fűgnerova. Na základě zjištěných informaci policisté pokračovali do ulice Prokopa Holého, kde stálo další poškozené osobní vozidlo značky Škoda Superb. V tomto vozidle se nacházel podezřelý řidič, který dopravní nehodu způsobil tím, že narazil do zaparkovaného vozidla a poté vycouval a pokračoval dále v jízdě ulicí Prokopa Holého. Několik svědků toto vozidlo sledovalo a než řidič opodál zastavil. V daném okamžiku jeden z přítomných mužů mu vyjmul klíče ze zapalování, aby zabránil další jízdě. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že řidičem je muž ve věku čtyřiadvaceti let, cizí státní příslušnosti. Policisté podezřelého vyzvali k testu na drogy, který byl s negativním výsledkem. Dále byla provedena dechová zkouška a zde byl pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 2,2 promile alkoholu v dechu. Ke zranění osob nedošlo, pouze u řidiče byly shledány menší oděrky. Svým jednáním způsobil řidič škodu na vozidlech ve výši 160 000,-Kč. Podezřelý odběr biologického materiálu odmítl.

Dalším policejním šetřením bylo zjištěno, že tento řidič jen o několik minut dříve než naboural toto osobní vozidlo v ulici Prokopa Holého a Fügnerova, ještě způsobil dopravní nehodu na křižovatce kladenských ulic Gen. Klapálka, Ocelárenská, Petra Bezruče a Dukelských hrdinů. Na této křižovatce řidič při vyjíždění z ulice Petra Bezruče do ulice Gen.Klapálka přejel do protisměru, kde narazil do levého boku jedoucího osobního vozidla značky Toyota Avensis. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. U druhého řidiče byla provedená zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Vzniklá škoda na poškozeném vozidla byla předběžně vyčíslena na částku 150 000,-Kč. Na místo obou dopravních nehod byli přivoláni policisté kladenského dopravní ho inspektorátu.

Policisté hlídkové služby podezřelého řidiče zadrželi a po přiložení služebních pout předali policistům obvodního oddělení Kladno venkov a poté byla provedena eskorta do policejní cely, kam byl umístěn. Celková škoda na poškozených vozidlech činí 310 000,-Kč.

Kladenští policisté z obvodního oddělení Kladno Kročehlavy nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí podezřelému muži maximální trest odnětí svobody ve výši 3 roky.

Alkohol za volant nepatří

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. prosince 2019

