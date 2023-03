Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Dopravní nehoda s alkoholem

PELHŘIMOVSKO: Řidič nadýchal přes dvě promile

V neděli 26. března po šesté hodině večer jsme přijali na integrovaném operačním středisku oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II/118 ve směru od obce Salačova Lhota směrem na obce Pacov. Čtyřiačtyřicetiletý řidič jedoucí s osobním vozidlem Škoda nezvládl řízení, kdy po projetí zatáčky dostal smyk, přejel do protisměru, vjel do silničního příkopu, následně se odrazil zpět na vozovku, kde se vozidlo přetočilo přes střechu a havarovalo mimo vozovku. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče, který byl letecky transportován do nemocnice v Českých Budějovicích, dále došlo ke zranění spolujedoucího, který byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice v Pelhřimově. Policisté provedli u čtyřiačtyřicetiletého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,05 promile alkoholu. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Škoda, která při dopravní nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Případ dopravní nehody policisté z dopravního inspektorátu Pelhřimov prověřují.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

27. března 2023

