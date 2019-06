Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehoda s alkoholem

KLADENSKO – Řidič nadýchal necelé dvě promile alkoholu v dechu.

Před jednou hodinou v neděli 16. června 2019 se stala dopravní nehoda na silnici č. 118 ve Smečně.

V osobním vozidle tovární značky Ford Focus cestovala pětičlenná posádka, jedoucí od obce Ledce do centra Smečna. V ulici U Zámku řidič nezvládl řízení a havaroval. Policisté řidiče vyzvali k předložení dokladů a k dechové zkoušce na alkohol. Následným policejním šetření bylo zjištěno, že řidičem je devatenáctiletý muž z Kladenska, jehož dechová zkouška byla s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota činila 1,91 promile alkoholu v dechu. Všichni cestující včetně řidiče utrpěli zranění, se kterými byli převáženi posádkami ZZS do kladenské i slánské nemocnice. Spolujezdci byli dva muži z Kladenska ve věku devatenáct a jednadvacet let a dvě ženy z Kladenska ve věku osmnáct devatenáct let.

Co bylo příčinou této dopravní nehody šetři policisté kladenského dopravního inspektorátu. Policisté obvodního oddělení Slaný nyní tento případ prošetřují a řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky za který mu hrozí maximální trest odnětí svobody až na 3 roky.

Policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

Nebezpečná je v každém případě agresivní, bezohledná nebo riskantní jízda a v žádném případě ani řidič posilněný alkoholem, či drogami za volant nepatří. Tito řidiči jsou nebezpeční a svým protiprávním jednáním ohrožují především zdraví a životy ostatních nevinných účastníků silničního provozu

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. června 2019

