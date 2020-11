Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda poblíž Teplé

KARLOVARSKO – Řidič narazil vozidlem do stromu.

Ve čtvrtek 5. října letošního roku došlo ve večerních hodinách na silnici třetí třídy poblíž Teplé k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že třicetiletý řidič osobního vozidla značky Škoda, který jel ve směru od Kláštera na Horní Kramolín, zřejmě nepřizpůsobil rychlost dopravně technickému stavu vozovky a po projetí pravotočivé zatáčky vyjel mimo pozemní komunikaci. Následně měl s automobilem narazit do stromu.



Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění třicetiletého řidiče, který byl převezen do nemocnice.



Policisté při šetření dopravní nehody zjistili, že třicetiletý muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do září roku 2021.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

6. 11. 2020

vytisknout e-mailem