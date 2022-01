Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda poblíž Stanovic

KARLOVARSKO - Řidič při nehodě utrpěl těžká zranění.

V pondělí 24. ledna letošního roku došlo kolem páté hodiny ranní poblíž obce Stanovice k vážné dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že čtyřiašedesátiletý řidič osobního automobilu značky Peugeot, jedoucí ve směru z Dražova do Stanovic, zřejmě nepřizpůsobil rychlost své jízdy při průjezdu zatáčkou a uvedl automobil do smyku. Následně měl s vozidlem vyjet ze silnice, poté se na ní vrátit a nakonec znovu vyjet z pozemní komunikace. Zde se měl převrátit s vozidlem na bok a střešní částí narazit do stromu. Přitom měl vyvrátit i sloupek elektrického ohradníku.

Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění čtyřiašedesátiletého řidiče automobilu značky Peugeot, který byl převezen do fakultní nemocnice v Plzni.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku kolem 64 tisíc korun.

Pozemní komunikace byla na několik desítek minut zcela uzavřena. Policisté na místě po celou dobu řídili provoz.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

25.1.2022

vytisknout e-mailem