Dopravní nehoda poblíž Pomezí nad Ohří

CHEBSKO – U 67letého řidiče došlo k těžkému zranění.

Ve středu 5. ledna letošního roku došlo krátce před 14. hodinou na silnici I/6 k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že sedmašedesátiletý cizinec jako řidič osobního automobilu značky Škoda, jedoucího ve směru od Pomezí nad Ohří na Cheb, na začátku připojovacího pruhu nerespektoval přenosnou dopravní značku. Následně se měl s vozidlem začít otáčet přes pravý jízdní pruh do levého jízdního pruhu, který je v současné době určen pro jízdu směrem do Německa. Při tomto manévru měl přehlédnout osobní automobil značky Ford jedoucí směrem na Cheb a došlo ke střetu přední části automobilu značky Ford s levým bokem vozidla značky Škoda. Po střetu byl automobil značky Škoda odmrštěn na středová svodidla.



Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění sedmašedesátiletého řidiče osobního automobilu značky Škoda a lehkému zranění jednatřicetiletého řidiče vozidla značky Ford. Oba byli převezeni do nemocnice k ošetření.



Oba řidiči se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem.



Škoda na poničených vozidlech, poškozených svodidlech a třech přenosných dopravních značení byla předběžně odhadnuta na částku 400 tisíc korun.



Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena. Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.



Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

6. 1. 2022

