Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda poblíž Horního Slavkova

SOKOLOVSKO – Řidička skončila se svým vozidlem v korytu řeky.

AKTUALIZACE 23. 4. 2021:

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, zejména řidiče osobního automobilu, kterého měl čtyřicetiletý řidič vozidla značky BMW taktéž předjíždět, aby volali na bezplatnou tísňovou telefonní linku 158. Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je možné policistům sdělit i na kterémkoliv obvodním oddělení.

Ve středu 22. dubna letošního roku došlo v odpoledních hodinách na silnici II. třídy, konkrétně poblíž Horního Slavkova, k dopravní nehodě. Čtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky BMW, který jel ve směru z Lokte do Horního Slavkova, měl na nepřehledném úseku před blížící se zatáčkou začít předjíždět ve stejném jízdním pruhu jedoucí vozidlo značky Škoda, které řídila osmačtyřicetiletá žena. Ta navíc zřejmě v tu chvíli nejela řádně při pravém okraji silnice, měla si krátit projížděnou levotočivou zatáčku najetím do levé protisměrné části pozemní komunikace a mělo dojít k bočnímu střetu těchto dvou vozidel. Automobil značky BMW měl poté narazit přední částí do svodidel. Vozidlo značky Škoda mělo narazit do ocelových svodidel, poté vyjet mimo pozemní komunikaci, projet náletovými dřevinami a od stromu se odrazit a sjet do koryta řeky Stoka.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění osmačtyřicetileté řidičky vozidla značky Škoda, která byla letecky transportována do nemocnice.

Oba řidiči se po dopravní nehodě podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. U osmačtyřicetileté ženy vyšla zkouška s negativním výsledkem. U čtyřicetiletého muže vyšla orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním výsledkem 0,74 promile. Zároveň se čtyřicetiletý muž podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel pozitivní na amphetamin/methamphetamin.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 260 tisíc korun.

Přená příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 4. 2021

