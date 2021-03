Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda poblíž Františkových Lázní

CHEBSKO – Došlo naštěstí pouze k lehkým zraněním.

V úterý 30. března letošního roku došlo v odpoledních hodinách na pozemní komunikaci číslo I/21 poblíž Františkových Lázní k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že jednasedmdesátiletý řidič vozidla značky Škoda, jedoucího od Aše směrem na Cheb, zřejmě nedodržel bezpečnostní vzdálenost od před ním zpomalujícím vozidlem značky Volkswagen. Následně měl zezadu narazit do osobního automobilu značky Volkswagen, který byl odrazen do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Audi. Po tomto střetu obě vozidla narazila do svodidel.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění jednasedmdesátiletého řidiče a dvacetileté spolujezdkyně z vozidla značky Audi. Oba byli převezeni do nemocnice k ošetření.

Po dopravní nehodě se řidiči všech vozidel podrobili orientačnímu testu na přítomnost alkoholu, který u všech vyšel s negativním výsledkem.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 180 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 3. 2021

